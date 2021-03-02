Volvo собирается полностью отказаться от производства традиционных автомобилей

Volvo Cars представила новую стратегию развития своего бизнеса на ближайшее десятилетие. Шведский автоконцерн намерен к 2030 году перейти на производство исключительно электромобилей. В ближайшие годы компания намерена выпустить новое семейство автомобилей с электроприводом. При этом продаваться они будут только онлайн.
Volvo будет предлагать своим клиентам электромобили в определенной комплектации, которые затем будут доставлены непосредственно клиенту. Вместе с электромобилями клиенты смогут получить полный пакет сопутствующих услуг, включая «сервисное обслуживание, гарантию, помощь на дороге, а также страхование, где это возможно, и опции домашней зарядки автомобиля».
Volvo не первым из мировых автоконцернов заявляет о намерении полностью перейти на выпуск электромобилей. В середине февраля о переходе на производство исключительно электромобилей уже к 2025 году объявил Jaguar Land Rover. В конце января General Motors заявила, что к 2035 году будет производить только автомобили с нулевыми вредными выбросами в атмосферу, чуть позже Porsche пообещала довести долю электромобилей до 80% к 2030 году.
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