СБУ подтвердило обыски в строительной компании Вадима Столара

Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов в отмывании денег и выводе их в «оффшоры». Об этом сообщает пресс-служба СБУ, не называя компании. Однако, по данным издания «Экономическая правда» и «Корреспондент», речь идет о компании Bud Development, которая принадлежит Вадиму Столару. При этом сумма ущерба, нанесенного государству строительной компанией, в 10 раз превышает те данные, которые ранее сообщали СМИ и составляет полмиллиарда гривен.

«Во время досудебного следствия оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонду деньги покупателей объектов недвижимости. С инвесторами они „работали“ на основании обычных договоров купли-продажи квартир. Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также завышалась стоимость акций этих фондов, в дальнейшем их выкупали в аффилированного нерезидента.

«Отмытые» средства они выводили за рубеж через возможности подконтрольного банковского учреждения. Ориентировочная сумма ущерба интересам государства из-за схемы с налогами за 2017-2020 годы составляет более 500 млн гривен«, — добавили в СБУ.

В рамках уголовного производства провели 10 обысков по адресам расположения офисных помещений, жилого дома и квартир, которые использовали участники схемы.

«Во время следственных действий изъята документация, компьютерная техника, черновые и рабочие записи о проведенных сделках, не учтенные наличные средства. Продолжаются следственные действия», — говорится в сообщении.

Как ранее писали СМИ, 29 сентября оперативники СБУ провели обыск по адресу Болсуновская, 8, в котором находится офис компании «bUd development», принадлежащей Вадиму Столару. «Вместе с подозреваемым Вадимом Столаром в деле фигурируют скандальные „смотрящие“ за ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) братья Юрий и Алексей Горовые. Они принимали участие в выводе денег инвесторов в строительные проекты „bUd development“ за границу», — пишут журналисты.

Вадим Столар является народным депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Однако, как ранее писали такие влиятельные СМИ как «Украинская правда» и издание Delo.ua, Вадим Столар является многолетним «смотрящим» за Киевом.

«Вадим Столар фактически в течении 2015-2019 гг. возглавлял „теневой“ центр принятия решений городской власти Киева. Сейчас влияние Столара сократилось, но он сохраняет влияние на политиков, представителей бизнеса гражданских активистов, таких как Гео Лерос. В частности Вадим Столар и его партнеры „смотрящие“ за ГАСИ братья Юрий и Алексей Горовые финансировали деятельность Гео Лероса по обнародованию скандальных пленок. Вадим Столар также является основным спонсором избирательной кампании кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского», — пишут в своих материалах журналисты.