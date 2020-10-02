Армения заявила о 10 сбитых вертолетах и 5 самолетах Азербайджана

В боях на территории Нагорного Карабаха с начала конфликта армянские военные сбили 10 вертолетов и пять самолетов противника, следует из данных, опубликованных пресс-секретарем Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.
Данные приводятся по состоянию на 8:00 утра. Помимо этого азербайджанская сторона якобы потеряла 205 танков, 107 беспилотников, и одну артиллерийскую установку. Кроме того, как сообщает Армения, в боях со стороны Азербайджана погибли 1750 человек.
Накануне вице-премьер Армении Тигран Авинян на своей странице в Facebook сообщал о 12 сбитых азербайджанских вертолетах. Сейчас его публикация не доступна.
Данные армянских военнослужащих в Азербайджане неоднократно называли не соответствующими действительности. Так, 1 октября после информации о третьем сбитом вертолете, в Минобороны Азербайджана ответили, что все авиасредства, принадлежащие ВВС страны, боеспособны и находятся в полном составе.
Конфликт в Нагорном Карабахе между странами возобновился утром 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в провокациях и нарушении перемирия, а также гибели мирных жителей.
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