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США заявили о наличии доказательств распространения коронавируса из лаборатории в Ухане

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США заявили о наличии доказательств распространения коронавируса из лаборатории в Ухане

Администрация США располагает доказательствами того, что новый коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в Ухане. С таким утверждением выступил в воскресенье в эфире телеканала ABC госсекретарь США Майкл Помпео.

На вопрос о том, видел ли он какие-либо свидетельства в пользу данной версии, руководитель внешнеполитического ведомства США ответил: «Есть серьезные доказательства того, что это началось там. Мы с самого начала говорили, что это вирус, который появился в китайском Ухане».

«Китай и ранее заражал мир, у них и ранее были лаборатории, которые не соответствуют стандартам. Это не первый раз, когда мир подвергся воздействию вируса, появившегося из-за ошибок в китайской лаборатории», — утверждал Помпео. «Разведывательное сообщество по-прежнему работает. Оно должно продолжать делать это и проводить проверки, чтобы мы были уверены. Я могу заявить, что имеется значительный объем доказательств того, что это появилось из лаборатории в Ухане», — добавил он.

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На вопрос о том, был ли, по его мнению, вирус создан искусственно, Помпео ответил: «По всей видимости, самые лучшие эксперты пока считают, что он был создан человеком. У меня нет причин не верить этому на данном этапе». Он не пояснил, о каких экспертах идет речь. Госсекретарь проигнорировал слова журналиста ABC о том, что ранее поступала информация, согласно которой разведсообщество США не считает, что вирус был создан искусственно.

Госсекретарь США также в очередной раз выступил с утверждением, что власти Китая пытались скрыть часть информации о распространении коронавируса.

Китай, Майк Помпео, коронавирус
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