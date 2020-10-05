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Глава НБУ проголосовал за объявление выговора и недоверия своим замам Рожковой и Сологубу

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Глава НБУ проголосовал за объявление выговора и недоверия своим замам Рожковой и Сологубу

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко на заседании Совета НБУ 2 октября голосовал за объявление выговора и вынесение недоверия первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» информированный источник в понедельник.

Он также уточнил, что два члена Совета НБУ воздержались в ходе принятия решения о вынесении выговора, а остальные проголосовали — за, тогда как, голосуя за выражение недоверия, один член Совета воздержался, еще один был против, а остальные такое решение поддержали.

«Оба решения являются незаконными, у Совета НБУ нет никаких полномочий — выносить выговор. Это административные отношения, а они (Сологуб и Рожкова — Ред.) не являются их подчиненными», — считает источник.

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Он добавил, что вопрос о вынесении недоверия был внесен на заседание членом Совета НБУ Виталием Шапраном.

Как сообщалось, Совет Нацбанка 2 октября объявил выговор и недоверие Рожковой и Сологубу.

НБУ, Екатерина Рожкова, Кирилл Шевченко
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