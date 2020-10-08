Глава НБУ объяснил, почему выразили недоверие Рожковой и Сологубу

Совет Национального банка Украины принял решение объявить выговор и выразить недоверие первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу в связи с нарушением ими стратегии коммуникаций и политики «единого голоса» (One voice policy) Нацбанка, сообщил глава центробанка Кирилл Шевченко.
«Основой взаимодействия НБУ (...) является стратегия коммуникаций. (...) Одним из принципов этой стратегии является политика „единого голоса“ (One voice policy). Это значит, что мы как команда единомышленников в НБУ должны придерживаться единой позиции (...) Учитывая, что отдельные члены нашей команды нарушили нашу политику коммуникаций, и было принято решение Совета НБУ», — сказал он в интервью изданию ZN.ua.
По его словам, несогласованность в коммуникациях формирует у участников рынка неверные ожидания, не способствует построению доверия к действиям центрального банка и может навредить взаимопониманию с международным партнерами, в частности, с МВФ.
«Вообще это история нарушения внутренних процедур, а не политического давления», — добавил глава НБУ.
Как сообщалось, Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и замглавы — Дмитрию Сологубу.
При этом СМИ отмечали, что глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал «за» принятие соответствующих решений.
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