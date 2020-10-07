Зеленский пригласил принца Уильяма и Кейт Мидлтон в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил герцога Кембриджского принца Уильяма и герцогиню Кембриджскую Кэтрин Миддлтон посетить Украину с визитом.
Зеленский с женой Еленой встретились с герцогом и герцогиней Кембриджскими в рамках официального визита в Великобританию. Это первая аудиенция Зеленского у членов королевской семьи, сообщает пресс-служба главы государства.
Во время аудиенции принц Уильям отметил важность визита президента Украины в Великобританию. Зеленский в свою очередь отметил теплый прием, который получила украинская делегация, и важность поддержки межчеловеческих контактов.
«Человеческие контакты всегда самые важные для стран. Украина и Великобритания разделяют видение по многим вопросам», — сказал президент.
Стороны обсудили ряд вопросов международной повестки дня, в частности экологические инициативы, а также двустороннее взаимодействие по вопросам медицинской реабилитации военнослужащих, гендерного и социального равенства, противодействия домашнему насилию.
Собеседники также обсудили необходимость тесной координации стран мира для преодоления пандемии коронавируса и обеспечения равного доступа государств к вакцине в случае ее разработки.
Встреча состоялась в Тронном зале Букингемского дворца в Лондоне. Принц Уильям принимал Зеленского от имени королевы Великобритании Елизаветы II.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016