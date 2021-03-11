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Принц Уильям прокомментировал слова Меган Маркл о расизме в королевской семье

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Принц Уильям прокомментировал слова Меган Маркл о расизме в королевской семье

Британский принц Уильям заявил, что члены королевской семьи не являются расистами, опровергнув заявления принца Гарри и Меган Маркл на эту тему, которые они сделали в интервью телеведущей Опре Уинфри, сообщает телеканал Sky News.

«Мы очень нерасистская семья», — ответил Уильям телеканалу.

Герцог Кембриджский Уильям также заявил, что пока не разговаривал с братом — принцем Гарри — после нашумевшего интервью с Опрой Уинфри, но планирует это сделать. «Я пока с ним не разговаривал, но я планирую», — добавил он.

В интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета II, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт.

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Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив при этом, что «некоторые воспоминания могут расходиться». Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности расовую, частным образом.

Королева Великобритании Елизавета II намерена в ближайшие несколько дней поговорить с принцем Гарри по телефону и обсудить с ним последствия интервью.

принц Уильям, Меган Маркл
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