За время президентства Трампа госдолг США вырос на $7 трлн

Государственный долг Соединенных Штатов увеличился на примерно $7 трлн за время президентства Дональда Трампа — с конца января 2017 года. Об этом сообщил в среду телеканал CBS.

Он проанализировал опубликованные документы Министерства финансов США и выяснил, что на 1 октября (начало нынешнего финансового года в США) госдолг страны превысил $27 трлн. При этом за время президентства нынешнего американского лидера долг увеличился на примерно $7 трлн. Телеканал считает, что госдолг будет только расти в связи с мерами, необходимыми для восстановления американской экономики после вызванного пандемией нового коронавируса кризиса. Так, к настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше $6 трлн с учетом шагов, предпринятых Федеральной резервной системой США.

Во время избирательной кампании 2016 года Трамп заявлял, что решит проблему огромного национального долга страны за два президентских срока, или «за восемь лет». Он выражал уверенность в том, что после его реформ и пересмотра торговых договоров наступит экономический рост, который позволит Соединенным Штатам оплатить долг наличными средствами.

За восемь лет президентства Барака Обамы госдолг США вырос более чем на $9 трлн и почти достиг отметки в $20 трлн. При этом в нынешнем году ВВП США, как ожидается, достигнет около $22 трлн.

Однако, согласно выводам Бюджетного управления Конгресса США, государственный долг Соединенных Штатов практически сравняется к концу текущего года с объемом национального ВВП. Между тем в конце 2019 года он составлял 79% ВВП США, а в 2007 году — 35%, отмечается в опубликованном ранее отчете управления. Согласно заключению его авторов, размер госдолга США в 2021 году превысит 100% американского ВВП. В 2023 году он способен достичь 107% национального ВВП, предупреждают в Бюджетном управлении Конгресса.