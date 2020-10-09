В РФ за сутки умерли более 200 человек с COVID-19

За последние 24 часа в России скончался 201 человек с подтвержденным коронавирусом, следует из данных местного оперативного штаба.

Общее число смертей выросло, таким образом, до 22 257.

За последний месяц это второй случай, когда число летальных исходов превысило 200. 7 октября в этой стране были зафиксированы 202 смерти от последствий коронавирусной инфекции.

В Москве за последние сутки скончались 33 человека с коронавирусом. В Санкт-Петербурге умерли 22 человека, в Московской области — семь человек.

Число заболевших за последние сутки достигло 12 126, что стало максимальным результатом с начала пандемии. В Москве был выявлен 3701 инфицированный.

По данным местных СМИ, в мэрии Москвы рассматривают новые ограничения в связи с высоким трафиком в городе, несмотря на распространение инфекции. Речь идет о закрытии ночных клубов, баров и караоке. При этом о закрытии ресторанов, где посетители едят и пьют, сидя за столиками, речь пока не идет.