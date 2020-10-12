РФ готова обсуждать с Украиной вопрос Донбасса, но не Крыма

Россия будет прикладывать все возможные усилия для урегулирования на Донбассе, однако вопрос о Крыме не обсуждается. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия прикладывала и будет дальше прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока», — ответил Песков на просьбу российских СМИ прокомментировать слова президента Владимира Зеленского, который в интервью Би-би-си заявил, что верит в возвращение Крыма и Донбасса под контроль Киева.

«Главное — урегулировать проблему Донбасса, проблемы Крыма не существует, она не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами», — заявил Песков.

На уточняющий вопрос, предполагает ли, по мнению Москвы, урегулирование на Донбассе возвращение этой территории под контроль Киева, пресс-секретарь президента РФ ответил: «Читайте минские договоренности».

Напомним, Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Подавляющее большинство стран мира не признали новый статус полуострова.