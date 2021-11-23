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В Кремле снова заявили, что РФ не собирается нападать на Украину

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В Кремле снова заявили, что РФ не собирается нападать на Украину

Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кто на кого нападет — Россия на Украину или Украина на Россию? Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению, а мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, ЛНР и ДНР, это нюанс, который нужно правильно понимать и правильно трактовать. Неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов. Совершенно неправильно заявлять об обратном, совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», — сказал Песков.

Ранее американское агентство Bloomberg опубликовало статью со ссылкой на источники, согласно которой разведка США раскрыла планы России по нападению на Украину в начале 2022 года. Издание отмечает, что в операции якобы может быть задействовано около 100 тыс. солдат.

По словам Пескова, Россия глубоко обеспокоена «провокационными действиями» со стороны Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения на Донбассе и «подготовкой Киева к возможному силовому решению проблемы».

«Мы глубоко обеспокоены именно провокационными действиями со стороны ВС Украины на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению проблемы Донбасса», — сказал он.

Комментируя сообщения американских СМИ, Песков также отметил, что США могут отправить в Украину военных инструкторов, что этого «не надо исключать», поскольку это уже имеет место. «Туда прибывают военные советники, системы вооружений. Не только из США, но и из других стран НАТО. Это все ведет к дальнейшему нагнетанию », - заявил представитель Кремля, добавив, что до сих пор ЛНР и ДНР никак не провоцировали ситуацию.

Неисполнение минских соглашений ведет к усилению напряженности в Европе в целом, указал Песков.

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Отвечая на вопрос журналиста, каким образом Киев может получить гарантии безопасности от России, представитель Кремля отметил, что «наилучшей гарантией безопасности является реализация минских договоренностей».

«Отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей является существенным раздражителем и триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе, это очевидный факт», — сказал Песков.

По его словам, «речь идет о теме для субстантивных переговоров, и все это должно всеми сторонами в прямом диалоге обсуждаться». При этом, добавил он, модальность такого обсуждения должны определять министерства иностранных дел, «модальности будут вырабатываться и потом реализовываться».

Дмитрий Песков, Донбасс, отношения с Россией
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