Войти
Зеленский пообещал 15 тысяч км автодорог и 810 мостов
официально
Зеленский пообещал 15 тысяч км автодорог и 810 мостов
Лукашенко заявил о поддержке России в случае «агрессии Украины»
соседи
Лукашенко заявил о поддержке России в случае «агрессии Украины»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

В РФ увидели в заявлении Зеленского «прямую угрозу»

299
В РФ увидели в заявлении Зеленского «прямую угрозу»

Москва воспринимает слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего 1 декабря в парламенте страны о намерении вернуть Крым, как прямую угрозу в адрес РФ и посягательство на российский регион.

Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы анализируем высказывания президента Зеленского, вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России. Подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые, все имеющиеся возможности, включая силовые, чтобы посягнуть на российский регион. Именно так мы это склонны воспринимать», — сказал Песков.

Кроме того, Песков заявил, что вероятность военных действий в Украине все еще высока.

«Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока, это предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас, — отметил представитель Кремля. — Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения».

Читайте также: Лукашенко объявил о совместных с Россией военных учениях у границ Украины

По словам Пескова, Украина, говоря о необходимости прямых переговоров с Россией по ситуации в Донбассе, «настойчиво пытается представить РФ стороной конфликта». При этом, уверяет пресс-секретарь Путина, Киев якобы делает так, что какие-либо переговоры становятся невозможными. В частности, Украина, по его мнению, не выполняет Минские договоренности и принимает противоречащие им законы. «Все это, конечно, наводит на мысль, что украинское руководство де-факто не исключает силового сценария урегулирования, не исключает начала боевых действий против самопровозглашенных республик. Ситуация остается напряженной», — заявил Песков.

Крым, Дмитрий Песков, Донбасс
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 2 декабря 2021
Среда, 1 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016