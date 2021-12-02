В РФ увидели в заявлении Зеленского «прямую угрозу»

Москва воспринимает слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего 1 декабря в парламенте страны о намерении вернуть Крым, как прямую угрозу в адрес РФ и посягательство на российский регион.
Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы анализируем высказывания президента Зеленского, вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России. Подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые, все имеющиеся возможности, включая силовые, чтобы посягнуть на российский регион. Именно так мы это склонны воспринимать», — сказал Песков.
Кроме того, Песков заявил, что вероятность военных действий в Украине все еще высока.
«Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока, это предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас, — отметил представитель Кремля. — Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения».
По словам Пескова, Украина, говоря о необходимости прямых переговоров с Россией по ситуации в Донбассе, «настойчиво пытается представить РФ стороной конфликта». При этом, уверяет пресс-секретарь Путина, Киев якобы делает так, что какие-либо переговоры становятся невозможными. В частности, Украина, по его мнению, не выполняет Минские договоренности и принимает противоречащие им законы. «Все это, конечно, наводит на мысль, что украинское руководство де-факто не исключает силового сценария урегулирования, не исключает начала боевых действий против самопровозглашенных республик. Ситуация остается напряженной», — заявил Песков.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016