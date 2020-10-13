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Даже уменьшенный план доходов госбюджета за январь-сентябрь не выполнен на 10 млрд

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Даже уменьшенный план доходов госбюджета за январь-сентябрь не выполнен на 10 млрд

Даже уменьшенный после корректировок план доходов общего фонда государственного бюджета за январь-сентябрь не выполнен на 10 млрд грн. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время заседания, представляя выводы о результатах анализа выполнения Государственного бюджета Украины по итогам трех кварталов 2020 году в части поступлений.

«После внесения многочисленных изменений в закон о государственном бюджете-2020 план доходов в год как в целом, так и общего фонда частности уменьшили на 116,8 млрд. грн. Согласно этим изменениям были скорректированы определенные в помесячной росписи доходов общего фонда плановые показатели. Но даже уменьшенный после корректировок план доходов общего фонда на январь-сентябрь не выполнен на 10 млрд грн, или 1,5% », - отметил Валерий Пацкан.

Он отметил, что не выполнен план:

— НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров — на 33,5 млрд. грн, или 15,1%;

— рентной платы за пользование недрами — на 4,6 млрд. грн, или 20,5%;

— поступлений от арендной платы за пользование целостным имущественным комплексом и другим государственным имуществом — на 2 млрд грн, или 67,3%.

Председатель Счетной палаты также подчеркнул, что от заимствований в общий фонд поступило на 113,4 млрд. грн, или 21,8%, меньше плана отчетного периода. «В частности от размещения ОВГЗ получили на 45,6 млрд. грн, или 16,8%, меньше плана, поступлений из внешних источников — на 67,8 млрд. грн, или 27,4%», — добавил Валерий Пацкан.

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Комментируя ситуацию с поступлениями от приватизации государственного имущества (1,9 млрд. грн), он отметил, что эта сумма больше плана на отчетный период в 4,4 раза и плана на год в 3,8 раза. «Вместе с тем такие „успехи“ в первую очередь обусловлены не деятельностью Фонда государственного имущества, а уменьшением вследствие упомянутых уже изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год плана поступлений от приватизации государственного имущества в общий фонд с 12 млрд грн до 0,5 млрд. грн, или в 24 раза», — отметил председатель Счетной палаты. И добавил, что в целом поступления общего фонда государственного бюджета меньше плана на отчетный период на 122,1 млрд. грн, или 10,3%.

Счетная палата, бюджет
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