Кабмин планирует в октябре отменить ограничение зарплат топ-менеджеров госбанков

Кабинет министров в октябре планирует отменить рекомендацию по карантинному ограничению зарплат топ-менеджеров государственных банков лимитом в 47 тыс. грн, сообщил заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

«С точки зрения Министерства финансов как акционера мы выступаем за то, чтобы эти лимиты сняли как можно быстрее, (...) мы работаем вместе над этим. Сначала было на уровне законодательства ограничено. (...) Недавно президент подписал соответствующие изменения, которые предоставили право Кабмину отменять (...). Я точно знаю, что в этом месяце это будет сделано», — сказал он в ходе The Banking 50 Ukrainian Banking Forum в Киеве в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.

Замминистра финансов отметил, что после отмены соответствующих рекомендаций правительство планирует закончить формирование наблюдательных советов Ощадбанка (в котором не хватает одного члена) и Укрэксимбанка (двух).

«Тогда я буду считать, что реформа корпоративного управления завершена со стороны государства», — добавил Драганчук.

По информации агентства, Национальный банк Украины уже установил, что наличие таких ограничений в зарплате составляет организационный риск для банков.

Как сообщалось, 29 апреля 2020 года правительство рекомендовало ограничить размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов набсоветов государственных компаний до 47 тыс. грн в месяц.

Власти Украины в меморандуме МВФ по новой программе stand-by взяли обязательство отменить указанную рекомендацию до 1 июля текущего года, однако этого сделано не было.

28 августа 2020 года Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения постановления Кабинета министров об установлении карантинных ограничений в Украине, в том числе об ограничениях зарплат топ-менеджеров госкомпаний.

16 сентября правительство разрешило выплату зарплат топ-менеджменту государственных ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка сверх карантинного лимита, вместе с тем соответствующие распоряжения опубликованы не были.