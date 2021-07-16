Украинские госбанки могут вывести на биржу с целью приватизации

Нацбанк договорился с представителями Лондонской фондовой биржи о сотрудничестве для дальнейшего выхода банков на IPO (первичное публичное предложение) — это один из инструментов для их приватизации.
Об этом председатель НБУ Кирилл Шевченко сообщил в Facebook по итогам встречи с Лондонской фондовой биржей, посвященной приватизации украинских госбанков.
Он напомнил, что уменьшение доли государства в банковском секторе до 25% к 2025 году является стратегической общей целью НБУ и правительства. Первым шагом к приватизации было уменьшение проблемных кредитов (NPL) в банках до 37,85% к 1 июня 2021 года.
«Мы договорились с представителями Лондонской фондовой биржи провести совместные меры с целью дальнейшего выхода банков на IPO, который является одним из инструментов их приватизации», — отметил Шевченко.
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