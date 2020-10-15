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Основной этап вступительной кампании-2021 состоится в июле

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Основной этап вступительной кампании-2021 состоится в июле

Министерство образования и науки обнародовало приказ об утверждении условий приема на следующий год, согласно которому основной этап вступительной кампании состоится в июле.

Об этом сообщается на сайте МОН.

«Мы планируем провести следующую вступительную кампанию в июле 2021 г. года, чтобы и абитуриенты, и члены приемных комиссий имели время на отдых перед началом нового учебного года. Поскольку еще неизвестно, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса, почти все поступающие (в том числе и на основе ОКУ младшего специалиста) смогут подавать заявления на вступление в электронном виде. Для регистрации электронного кабинета необходимо иметь хотя бы один сертификат ВНО и документ о полном общем среднем образовании, изготовленный в Украине с использованием фотополимерных технологий. Мы также планируем сделать возможным предоставление документов на зачисление дистанционно: непосредственно через электронный кабинет поступающего с использованием электронной подписи», — отметил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Как и ранее, в следующем году поступающим на врачебные специальности ( «Стоматология», «Медицина», «Педиатрия») для того, чтобы принять участие в конкурсном отборе, нужно будет иметь не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам. Однако это требование не будет распространяться на тех, чей конкурсный балл будет выше 175. Обязательными предметами ВНО для поступления на эти специальности будет украинский язык и математика, а третьим предметом поступающий сможет выбирать биологию, химию или физику.

Для поступающих на специальности гуманитарного и социального направления обязательным останется ВНО по украинскому языку и литературе, поступающие же на другие специальности смогут воспользоваться правом проходить тестирование только по украинскому языку.

Специалисты Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) уверяют, что тест по украинскому языку будет содержать и компетентностные задания, предполагающие знание литературы. Сертификаты ВНО по украинскому языку и литературе 2018-2020 гг. можно будет использовать для поступления на все специальности.

Также в следующем году для большинства специальностей значительно расширен перечень предметов ВНО, которые могут использоваться как третий конкурсный предмет.

Установлено ограничение количества заявлений, которые поступающий сможет подать на небюджетные конкурсные предложения (контракт), — в общем не более 30 заявлений. Кроме того, во избежание недоразумений с предоставлением рекомендаций на контракт, заявления тех абитуриентов, которые зачислены на бюджет, будут автоматически исключены на все остальные конкурсные предложения, за исключением случаев, когда абитуриент сам пожелает их оставить (если планирует учиться более чем по одной образовательной программе, более чем в одном учреждении образовании и т.д.).

В то же время поступающих в магистратуру ожидают определенные изменения. Единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВЭ) в магистратуру будет обязательным для всех специальностей. Для придания большего веса во вступительные экзамены введены весовые коэффициенты — теперь учреждение сможет увеличить вес балла по профессиональному экзамену, оставив на экзамен по иностранному языку не менее 25%.

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В новом году поступающие в магистратуру смогут использовать результаты ЕВЭ 2020 года и 2021, результаты единого вступительного экзамена по специальности — только 2021 года.

До 31 декабря 2020 года все высшие учебные заведения должны утвердить и обнародовать свои правила приема, которые должны отвечать Условиям приема на обучение для получения высшего образования в 2021 году.

Минобразования, вступительная кампания
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Четверг, 15 октября 2020
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