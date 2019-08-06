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Более 75% абитуриентов получили места в тех ВУЗах, куда они хотели поступить

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Более 75% абитуриентов получили места в тех ВУЗах, куда они хотели поступить

Нынешние абитуриенты более взвешенно подходили к выбору специальности и вуза, а благодаря механизму «место идет за студентом» более трех четвертей — 75,4% — рекомендованных к зачислению получили места в желаемых университетах. То есть это те университеты, которые поступающие ставили 1-м или 2-м приоритетом.

Об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич во время итоговой пресс-конференции по результатам поступления-2019.

«Это означает, что механизм широкого конкурса (распределение бюджетных мест не среди учебных заведений, а среди лучших абитуриентов — Ред.) оправдывает себя и дает не просто возможность абитуриенту с высокими баллами ВНО получить место госзаказа, но и получить его в том университете и на той специальности, о которых они мечтают », - рассказала Гриневич.

При этом по 6-му и 7-му приоритетах доля отказов от предоставленного места госзаказа наиболее высока. Места получили только 3,1% и 2,5% рекомендованных к зачислению, а процент отказов был более 35%.

Гриневич считает, что следует изменить условия поступления следующего года. В этом году абитуриент мог подать на бюджет 7 заявлений на 4 специальности. МОН хочет, чтобы по специальностям ограничения не было, но абитуриент имел возможность подать 5 заявлений.

Напомним, что 1 августа был обнародован список зачисленных на бюджет.

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Рекомендации к зачислению на бюджет получили 60 тысяч 354 поступающие на базе 11-ти классов. Из них до 1 августа намерение учиться на бюджете подтвердили 52 тысяч 561 поступающий, то есть 87,1% от всех рекомендованных.

Сроки зачисления на контракт определяет каждое заведение высшего образования отдельно, однако процесс может длиться до 30 сентября.

Минобразования, вступительная кампания, ВУЗ
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Вторник, 6 августа 2019
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