В Украине новое эпидзонирование: сразу несколько областных центров попали в «красную» зону

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании в четверг установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября, которым отнесла восемь областных центров к «красной» зоне эпидемической опасности: Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.
«...состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 19 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остается в „оранжевой“ зоне», — написал министр Кабинета министров Олег Немчинов на странице в Facebook в четверг.
Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
В «красную» зону решением Госкомиссии, кроме указанных восьми городов, административных центров областей, будут отнесены:
города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;
Славянский район Донецкой области;
город Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
город Васильков и Бориспольский район Киевской области;
города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;
города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ривненской области;
Сумской район Сумской области;
города Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы Тернопольской области;
город Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;
города Нетишин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;
города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;
город Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;
город Нежин Черниговской области.
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