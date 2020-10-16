В ФРГ объяснили список попавших под санкций из-за Навального россиян

Российские высокопоставленные граждане, против которых были введены санкции Евросоюза из-за отравления Алексея Навального, могут рассматриваться как «ответственные» за произошедшее с ним. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Збигневом Рау в Берлине.
«Наши меры направлены на отдельных лиц и учреждение, которые могут рассматриваться в качестве ответственных за это преступление», — заявил Маас. Он отметил, что санкции являются сигналом для Москвы от европейцев.
Министр добавил, что отравление Навального «бросает тень» на отношения Евросоюза и России, а сам инцидент не мог остаться без последствий.
15 октября ЕС ввел санкций против шести российских граждан и Научно-исследовательского института органической химии и технологии. Меры стали ответом Европы на инцидент с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, которого отравили боевым веществом из группы «Новичок». В ЕС утверждают, что к произошедшему причастны российские спецслужбы.
Под санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместитель министра обороны Павел Попов и заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, все их европейские активы замораживаются, а гражданам ЕС запрещено оказывать им какое-либо экономическое содействие. После этого о присоединении к санкциям заявил МИД Великобритании.
В Москве заявили, что ответят на ограничения зеркально.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские санкции в Кремле расценивают как «сознательный недружественный шаг». Песков уверяет, что никакой логики в попавших под санкции лицах нет.
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