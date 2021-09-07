Завод «Большевик» продадут 27 октября

Аукционная комиссия Фонда государственного имущества Украины на заседании во вторник определила дату приватизационного аукциона по продаже АО «Первый Киевский Машиностроительный завод» (ПКМЗ, бывший завод «Большевик»), которая состоится 27 октября, сообщили в пресс-службе ФГИ.
«7 сентября 2021 года аукционная комиссия на своем заседании приняла решение об утверждении 27 октября 2021 года как даты проведения аукциона по приватизации 100% АО „Первый Киевский Машиностроительный завод“ (бывший завод „Большевик“)», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как напомнили в ФГИ, стартовая цена предприятия установлена на уровне 1,39 млрд грн.
«Прозрачная приватизация позволит не только снять бремя с бюджета, но и привлечь реальные инвестиции и создаст условия для сохранения и модернизации производства, которое имеет потенциал. От приватизации выиграют все: и сотрудники, которым задолжали зарплаты, и Киев, который вместо заброшенной территории получит проекты комплексного развития, и государственный бюджет в виде погашения долгов в размере 500 млн грн и миллиардных поступлений от приватизации», — цитирует пресс-служба главу Фонда Дмитрия Сенниченко.
В заседании комиссии приняли участие представители ФГИ, ПКМЗ, Киевской городской государственной администрации, Министерства экономики, Службы безопасности Украины, ГБР, Нацполиции и компании-советника по приветизации — ООО «КПМГ-Украина».
Как сообщалось, в соответствии с приватизационными условиями, утвержденных КМУ 1 сентября, новый владелец предприятия должен выполнить ряд социальных и экономических условий, в частности погашение задолженностей по заработной плате и ЕСВ, выполнение действующего коллективного договора и недопущение увольнения в течение определенного срока.
Помимо этого, покупатель должен инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн грн в течение трех лет, сохранить часть имеющего потенциал производства на площадке в Киеве или Жашкове, или других производственных мощностях в Украине.
Условиями также предусмотрено погашение задолженностей АО «ПКМЗ» перед трудовым коллективом, госбюджетом и другими кредиторами (сейчас долги насчитывают более 500 млн грн.)
Кроме того, совместно с Государственным концерном «Укроборонпром» принято решение о передаче оборудования для изготовления продукции спецназначения на баланс оборонным предприятиям.
В настоящее время завод в нескольких цехах, в частности, производит крупногабаритное оборудование, машины и производственные линии для резиноперерабатывающей, угольной, химической сельскохозяйственной отраслей. Завод также сдает помещения в аренду.
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