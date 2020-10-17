В Эстонии хотят уволить министра, не желавшего видеть в стране украинцев

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась за освобождение министра внутренних дел Марта Хельме от занимаемой должности за допущенные им гомофобные высказывания.

«Я не понимаю неприкрытую враждебность Марта Хельме против нашего общества. Речь идет о наших людях — наших полицейских и учителях, наших творческих людях и строителях, соседях, коллегах, друзьях. И чужих, но все же наших людях. Их деление и классификация на основе сексуальной ориентации, цвета кожи или любых других характеристик как правильных и неправильных для нас и для них неприемлемо, противоречит духу нашей Конституции, а также просто по-человечески отвратительно», — говорится в обнародованном в субботу в социальных сетях заявлении главы государства.

Какльюлайд считает, что «министр с такими взглядами не годится для правительства Эстонской республики. Люди Эстонии достойны лучшего». «Я обсудила сегодня это и с премьер-министром, которому передала свою точку зрения», — сказала она.

Ранее в интервью немецкому изданию Deutsche Welle, объясняя, почему правительство намерено провести референдум и внести в Конституцию Эстонии определение брака как союза мужчины и женщины, глава МВД республики сказал, что «государство не может сохраниться без детей и без морали».

Он посоветовал сексуальным меньшинствам «бежать в Швецию». «Там все-все на них смотрят более вежливо».

«Это не гомофобия. Я сказал бы, что те люди, которые говорят, что нашего референдума не надо, — гетерофобы. Они лезут в постель гетеросексуалов. Они лезут, а не мы лезем в их постель. Если они могут делать свою гомопропаганду, то мы можем делать и другую пропаганду», — считает министр внутренних дел.

Отметим, ранее Хельме заявлял, что не поддерживает массовую трудовую миграции из Украины в Эстонию. Он утверждал, что украинцы будут разговаривать в стране не на эстонском, а на русском и таким образом будут пополнять русскоязычное население. Кроме того, министр опасался, что украинцы заберут рабочие места у местных рабочих.