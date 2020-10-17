Ученые назвали наиболее устойчивую к коронавирусу группу крови

Исследователи подтвердили влияние группы крови на вероятность заражения коронавирусной инфекцией и ее тяжестью последствий. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на научный журнал Blood Advances.
Исследования проводились в Дании и Канаде. Специалисты сравнили показатели около 500 тыс. пациентов с COVID-19 из Дании с 2 млн человек, проживающих в других странах.
Согласно результатам исследования, среди заболевших коронавирусом было меньше людей с первой группой крови (AB0). Наибольшее количество заболевших было среди людей с группой крови A(II), B (III) и AB (IV).
Еще одно исследование включало данные около 100 канадцев с тяжелым течением COVID-19. По его результатам установили, что чаще всего в искусственной вентиляции легких (ИВЛ) нуждались пациенты с группами крови A или AB. Ученые сделали вывод, что люди с этими группами крови наиболее тяжело переносят воздействие на организм инфекции.
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