Войти
Аваков обещает жестко реагировать на нарушения на выборах
официально
Аваков обещает жестко реагировать на нарушения на выборах
Трамп обвинил Байдена в получении денег от Путина
резонанс
Трамп обвинил Байдена в получении денег от Путина

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

ВАКС заявляет о давлении на судей в рамках дела о хищении денег при закупке топлива «Укрзализныцей»

256
ВАКС заявляет о давлении на судей в рамках дела о хищении денег при закупке топлива «Укрзализныцей»

Высший антикоррупционный суд заявляет о вмешательстве в деятельность судей по делу о хищении почти 98 млн грн в результате закупки горючего для «Укрзализныци» по завышенным ценам.

«Один из обвиняемых и его защитники предприняли попытку незаконного влияния на коллегию судей Высшего антикоррупционного суда с целью помешать уголовному производству путем устранения коллегии судей от рассмотрения дела», — отмечается в сообщении на сайте ВАКС в пятницу.

Согласно сообщению суда, обвиняемый и его адвокаты, еще до принятия решения по существу подали генеральному прокурору заявление о внесении в Единый реестр досудебных решений сведений о якобы вынесении судьями заведомо неправомерного решения. Наряду с этим они заявили судьям отвод.

«С целью склонить нас к вынесению решения об удовлетворение заявления защитника Иваненко Т.М. об отводе коллегии судей защитник Федур А.А. угрожал допросом нас как свидетелей в уголовном производстве № 4202000000001349 и квалификацией наших действий в этом же производстве и по другим статьям УК Украины», — цитируется позиция судей в заявлении, обнародованном ВАКС.

В свою очередь коллегия судей ВАКС обратилась к председателю Высшего совета правосудия и генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия и с просьбой принять соответствующие меры реагирования.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура в сентябре 2019 года по материалам досудебного расследования НАБУ утвердила и направила в Высший антикоррупционный суд Украины обвинительный акт в отношении шести лиц в уголовном производстве по факту завладения средствами ПАО «Укрзализныця» при закупке топлива в 2016-2017 гг.

Читайте также: С 26 октября почти вся Украина будет в оранжевой или красной эпидемической зоне

Досудебное расследование установило, что на протяжении 2016-2017 гг. работники филиала «Центр транспортного сервиса «Лиски» ПАО «Укрзализныця», злоупотребляя служебным положением, завладели средствами ПАО «Укрзализныця» в сумме 98,2 млн грн путем документального оформления бестоварных операций по приобретению мазута флотского и дизельного топлива у ООО «Скела Терциум».

УЗ, ВАКС
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 23 октября 2020
Четверг, 22 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Украина превращается в Бразилию

Грядущее Украины – киберпанк: некий антиутопический мир будущего, в котором точечное высокое технологическое развитие будет сочетаться с глубоким упадком в социальном устройстве в массе (разрушение госинститутов и падение материальных относительно высоких стандартов индустриального общества). Все идет к «бразилизации» страны - островки нормальной жизни, ориентированной на внешние рынки и обслуживание богатых граждан, в хаотической и упаднической вокруг экономической жизни большинства населения, ведущего преимущественно натуральное хозяйство.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Совета НБУ

Советы донорам Украины

Так уж получилось, что за последний месяц я столкнулся с несколькими институциями, которые прямо или косвенно зависимы от грантовых денег. Пришлось перелопатить тонны публичных документов, отчетности, провести три десятка встреч с инсайдерами этих структур и даже их «подрядчиков». Не думал, что в этой отрасли все так запущенно.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что не так с «банковской реформой» Гонтаревой-Смолия

Предыдущие пять лет вся финансово-банковская система работала против отечественных производителей, а основные усилия были направлены на доминирование иностранных структур. Только прямых иностранных инвестиций в нашей стране это не прибавило.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016