Суд арестовал средства нардепа, подозреваемого в завладении более 93 млн грн «Укрзализныци»

В пятницу по ходатайству детективов НАБУ, согласованном прокурором САП, Высший антикоррупционный суд арестовал средства народного депутата 9 созыва, подозреваемого в завладении более 93 млн гривен средств ОАО «Укрзализныци», то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, сообщает пресс-служба САП.

«Так, по решению суда арестованы более $100 тыс. и более 100 тыс. евро, которые были изъяты у народного депутата во время обысков. Указанные средства арестованы на срок судебного следствия и рассмотрения дела в суде», — говорится в обнародованном в пятницу сообщении.

В САП отметили, что постановление может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции в течение 5 дней с момента его объявления.

В антикоррупционной прокуратуре напомнили, что в рамках досудебного расследования установлено, что группа должностных лиц филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» с привлечением подконтрольных предприятий-посредников, организовала проведение процедур открытых торгов по закупке стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления.

Несмотря на то, что ОАО «Днепропетровский стрелочный завод» является единственным производителем стрелочной продукции на территории Украины, победителями торгов стали две компании — посредницы. Интересным оказался факт того, что бенефициарным владельцем одной из этих компаний оказался народный депутат.

Кроме того, следствием установлено, что депутат лично лоббировал выделение денежных средств из бюджета ОАО «Укрзализныця» на закупку товаров у именно этих предприятий. В результате реализации такой преступной схемы, согласно результатам экспертиз, предприятие в течение 2015 — 2017 лет переплатило за поставки товаров более 93 млн грн.

В течение января — февраля 2019г было сообщено о подозрении 8 лицам, а именно — председателю правления — генеральному директору производителя стрелочной продукции; первому заместителю генерального директора производителя стрелочной продукции; директору фиктивной компании-победителя торгов; директору компании-посредника, трем сотрудникам и бывшему заместителю руководителя Филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця».

В октябре 2019 года, после предоставления Верховной Радой согласия, было сообщено о подозрении и избрана мера пресечения народному депутату, задействованному в схеме.

Сейчас досудебное расследование по делу завершено, идет ознакомление с материалами дела. После чего обвинительный акт будет направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.