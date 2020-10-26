Трамп обвинил СМИ в умалчивании прогресса в борьбе с COVID-19

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что, по его мнению, СМИ в преддверие президентских выборов умалчивают о прогрессе, которого Соединенные Штаты достигли в борьбе с коронавирусом.

«Мы добились огромного прогресса с китайским вирусом, но фейковые СМИ отказывается говорить об этом, когда до выборов осталось так мало времени. COVID используется ими в полной координации, с тем чтобы изменить наши высокие показатели досрочных выборов. Это должно быть нарушением избирательного законодательства!», — написал Трамп в Twitter.

По его мнению, информационное освещение пандемии в СМИ изменится после президентских выборов. «Четвертого ноября повестка полностью сменится», — предсказал он.

По последним данным, всего в США коронавирусом заразились более 8,6 миллиона человек, скончались более 225 тысяч пациентов с COVID-19. Излечились более 3,4 миллиона заболевших.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.