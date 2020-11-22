Трамп винит СМИ в умалчивании ситуации с COVID в мире

Президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в недостаточном освещении ситуации с коронавирусной инфекцией в мире. Об этом он написал в своем Twitter.
«Fake news не рассказывают о том, что COVID-19 распространяется бесконтрольно во всем мире, а не только в США. Я был на виртуальной встрече G20 сегодня рано утром, и главной темой обсуждения был COVID», — заявил Трамп. По словам президента, страна сможет преодолеть пандемию благодаря разработанной в США вакцине.
Ситуация с коронавирусом в США остается одной из самых сложных в мире. За время пандемии инфекцию обнаружили более чем у 12 млн человек. Страна занимает первое в мире место по этому показателю. За время пандемии в США умерли 225,5 тыс. человек, у которых диагностировали коронавирус.
20 ноября американский концерн Pfizer и немецкая компания BioNTech подали заявку на регистрацию разработанного ими препарата в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA). Если препарат будет зарегистрирован, его можно будет применять в экстренных случаях уже в декабре. По словам Трампа, американская вакцина станет доступна для населения в апреле.
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