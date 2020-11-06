Американские телеканалы прервали речь Трампа о махинациях на выборах

Несколько американских телеканалов — MSNBC, CNBC, CBS, ABC и NBC — прервали трансляцию выступления президента США Дональда Трампа вечером в 5 ноября, сообщает USA Today. Это издание также приняло решение удалить видео выступления Трампа со всех своих платформ, мотивировав это тем, что они могут распространять «непроверенные конспирологические теории».

Быстрее всего трансляцию выступления Трампа остановила кабельная сеть MSNBC: ведущий Брайан Уильямс всего через 35 секунд после начала выступления объявил, что вынужден не только прервать президента, так как его слова нуждаются в корректировке. Фрагмент эфира разместили в Twitter MSNBC.

«Мы снова находимся в необычной ситуации: не только перебиваем президента Соединенных Штатов, но и исправляем президента Соединенных Штатов», — сказал ведущий. По его словам, телеканалу не известно о фальсификациях, и неизвестно о победе Трампа.

В этот момент Трамп говорил, что его победа возможна в том случае, если считать все «легальные голоса», а также о том, что он одержал впечатляющую победу во Флориде и Огайо. После перерыва телеканал не вернулся к трансляции выступления Трампа из пресс-центра Белого дома.

По словам ведущей NBC Саванны Гатри, которая также прервала трансляцию выступления Трампа, президент допустил несколько утверждений «которые откровенно не соответствуют действительности». Трансляцию остановили после заявления Трампа о его победе в Джорджии, Пенсильвании и Мичигане, и его словах о фальсификации голосов, которую он намерен оспаривать вплоть до Верховного суда.

Момент, когда Шепард Смит из CNBC остановил трансляцию Трампа, также опубликован в Twitter. Он также отметил, что слова президента США «по большей части абсолютно не соответствуют действительности».

Телеканалы CNN и Fox News передали речь Трампа целиком. Ведущая Fox News Марта Маккаллум отметила, что доказательства словам Трампа «еще не были представлены», а телеведущий CNN Джейк Таппер сразу после окончания трансляции из Белого дома назвал речь Трамп «жалкой».