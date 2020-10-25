Трамп обвинил СМИ в попытках скрыть коррупцию семьи Байдена

Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп в субботу обвинил либеральные американские СМИ в попытках скрыть коррупционные действия семьи его соперника на предстоящих президентских выборах демократа Джозефа Байдена.

Выступая перед сторонниками в штате Огайо, Трамп вновь заявил, что средства массовой информации в США, по его мнению, чрезмерно активно освещают ситуацию с коронавирусом в стране, уделяя гораздо меньше внимания другим событиям. Как полагает нынешний глава государства, СМИ пытаются «напугать» американцев в преддверии предстоящих выборов. «В новостях говорят только ковид, ковид, ковид, ковид. ...Они пытаются всех напугать», — сказал Трамп. Трансляцию его выступления вели американские новостные телеканалы.

«Это все так, будто они пытаются скрыть всю эту коррупцию со стороны семьи Байдена. ...Они отказываются писать это», — продолжил президент США. При этом он добавил, что «отдает должное» газете New York Post за ее публикацию об электронной переписке сына Байдена Хантера. «Они готовы изобличать всю эту коррупцию», — сказал американский лидер.

Из указанной переписки следует, что сын Байдена мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой он входил, встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США. В одном из писем представитель Burisma спрашивал совета Хантера по поводу того, каким образом можно использовать его влияние «от лица компании». Трамп в свете публикации обвинял Байдена во лжи и причастности к коррупции в Украине и в Китае. В свою очередь Джозеф Байден в четверг на дебатах с Трампом заверил, что его сын Хантер в контактах за рубежом «не делал ничего неэтичного».

Хантер Байден был членом правления Burisma с 2014 по 2019 год, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой компании. Шокин был уволен, а расследование дела Burisma приостановлено.