Трамп обвинил СМИ в попытках скрыть коррупцию семьи Байдена

Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп в субботу обвинил либеральные американские СМИ в попытках скрыть коррупционные действия семьи его соперника на предстоящих президентских выборах демократа Джозефа Байдена.
Выступая перед сторонниками в штате Огайо, Трамп вновь заявил, что средства массовой информации в США, по его мнению, чрезмерно активно освещают ситуацию с коронавирусом в стране, уделяя гораздо меньше внимания другим событиям. Как полагает нынешний глава государства, СМИ пытаются «напугать» американцев в преддверии предстоящих выборов. «В новостях говорят только ковид, ковид, ковид, ковид. ...Они пытаются всех напугать», — сказал Трамп. Трансляцию его выступления вели американские новостные телеканалы.
«Это все так, будто они пытаются скрыть всю эту коррупцию со стороны семьи Байдена. ...Они отказываются писать это», — продолжил президент США. При этом он добавил, что «отдает должное» газете New York Post за ее публикацию об электронной переписке сына Байдена Хантера. «Они готовы изобличать всю эту коррупцию», — сказал американский лидер.
Из указанной переписки следует, что сын Байдена мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой он входил, встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США. В одном из писем представитель Burisma спрашивал совета Хантера по поводу того, каким образом можно использовать его влияние «от лица компании». Трамп в свете публикации обвинял Байдена во лжи и причастности к коррупции в Украине и в Китае. В свою очередь Джозеф Байден в четверг на дебатах с Трампом заверил, что его сын Хантер в контактах за рубежом «не делал ничего неэтичного».
Хантер Байден был членом правления Burisma с 2014 по 2019 год, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой компании. Шокин был уволен, а расследование дела Burisma приостановлено.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016