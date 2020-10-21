После каникул ученики разных классов будут учиться по-разному

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявляет, что Минобразования и Министерство здравоохранения будут обеспечивать учебный процесс после осенних каникул в общеобразовательных школах для учеников 1-4 классов в очном формате, а 5-11 классов — в смешанном или дистанционном формате в зависимости от эпидемического уровня.

«Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме. Повторение весеннего локдауна — наихудший сценарий, которого никто сегодня не хочет допустить... Хочу проинформировать, что мы совместно с Минздравом будем обеспечивать обучение 1-4 классов в очном формате (после каникул), а 5-11 классов — в зависимости от эпидемического уровня: в смешанном или дистанционном форматах», — написал Шкарлет в своем Телеграм-канале в среду.

И.о. министра отметил, что в данном вопросе нужно учитывать экономическую составляющую и то обстоятельство, что детей непросто оставлять дома без присмотра.

«Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме и получать качественное образование. В зависимости от эпидемического цвета региона некоторые начнет очное обучение, некоторые, если это „красная“ зона, останется на дистанционном. К сожалению», — добавил Шкарлет.