После каникул ученики разных классов будут учиться по-разному

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявляет, что Минобразования и Министерство здравоохранения будут обеспечивать учебный процесс после осенних каникул в общеобразовательных школах для учеников 1-4 классов в очном формате, а 5-11 классов — в смешанном или дистанционном формате в зависимости от эпидемического уровня.
«Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме. Повторение весеннего локдауна — наихудший сценарий, которого никто сегодня не хочет допустить... Хочу проинформировать, что мы совместно с Минздравом будем обеспечивать обучение 1-4 классов в очном формате (после каникул), а 5-11 классов — в зависимости от эпидемического уровня: в смешанном или дистанционном форматах», — написал Шкарлет в своем Телеграм-канале в среду.
И.о. министра отметил, что в данном вопросе нужно учитывать экономическую составляющую и то обстоятельство, что детей непросто оставлять дома без присмотра.
«Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме и получать качественное образование. В зависимости от эпидемического цвета региона некоторые начнет очное обучение, некоторые, если это „красная“ зона, останется на дистанционном. К сожалению», — добавил Шкарлет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016