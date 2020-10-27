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Лукашенко заявил, что протестующие перешли «красную черту»

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Лукашенко заявил, что протестующие перешли «красную черту»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во вторник, что участники акций протеста пересекли «красную черту» по многим направлениям. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Вы, наверное, помните мое заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицам», — цитирует агентство выступление Лукашенко на совещании по подготовке к шестому Всебелорусскому народному собранию. «Но тем не менее мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась», — заявил Александр Лукашенко.

«И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку „красную черту“ они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту „красную черту“ перешли», — сказал президент.

Он заявил, что властям нет смысла уговаривать тех из рабочих, врачей, учителей, студентов или госслужащих, которые решили присоединиться к участникам забастовок. «В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках (я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь): никого не надо уговаривать — ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться», — сказал Лукашенко.

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Напомним, 25 октября истек срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выдвинула главе государства Александру Лукашенко. Среди требований — отставка президента, освобождение политзаключенных, прекращение насилия. С понедельника оппозиция призвала начать забастовки на промышленных предприятиях.

Беларусь, Александр Лукашенко
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