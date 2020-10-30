В Италии новый коронавирусный антирекорд

Число случаев инфицирования коронавирусом в Италии за последние сутки составило 31 084, что превышает показатели предыдущего дня более чем на 4 тыс. и является абсолютным максимумом для страны с начала эпидемии. Такие данные следуют из распространенной в пятницу сводки министерства здравоохранения республики.

По данным ведомства, за последние две недели суточный прирост новых заражений вырос в 4 раза. За минувшие сутки было проведено рекордное число тестов — более 215 тыс. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 647 674, из которых вылечились 283 567 человек, умер 38 321 пациент.

В стране действуют дополнительные ограничительные меры, которые распространяются на заведения общепита, ряд учреждений культуры и спортивные заведения. В ряде областей введен комендантский час в ночные часы, в южных Кампании и Апулии закрыты школы. Как пишут СМИ, решение о новых карантинных мерах будет принято через неделю, когда можно будет оценить эффект от действующих норм. Не исключено, что власти пойдут на введение нового общенационального карантина, поскольку если темпы распространения заражения не снизятся, к середине месяца суточный прирост новых случаев может достигнуть 100 тыс., что неизменно приведет к перегрузке системы здравоохранения.