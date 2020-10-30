В ВОЗ обеспокоены последствиями коронавируса для организма

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тем, что у переболевших COVID-19 людей остаются в средне- и долгосрочной перспективе болезненные последствия, затрагивающие важные системы организма. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Реальное беспокойство вызывает тот факт, что имеется широкий спектр симптомов, которые меняются со временем и часто усиливаются и могут затронуть любую систему организма», — сказал он. Гендиректор пояснил, что речь идет о таких последствиях, как утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце.

По словам главы ВОЗ, выздоровление после COVID-19 «может быть медленным, занимая недели и месяцы». Последствия проявляются как у тех, кто лечился в больнице, так и у лечившихся на дому, у молодых и пожилых, у женщин и мужчин. При этом «точное число людей, имеющих долгосрочные последствия, пока ясно не определено», констатировал гендиректор. По его словам, ВОЗ намерена провести дополнительные исследования, чтобы разработать «наилучшие стандарты лечения, нацеленные на ускорение выздоровления пациентов и предотвращение осложнений».