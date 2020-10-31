В Вене исламисты напали на католическую церковь

Около 50 молодых людей турецкого происхождения вечером 29 октября ворвались в католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене. Об этом сообщает газета Kurier.

Злоумышленники проникли в купель и исповедальню и устроили там дебош: они пинали лавки и громили другую церковную утварь. Священнослужители вызвали полицию, однако хулиганы успели скрыться до ее прибытия. Тем не менее, действия нарушителей попали на видео.

Правоохранительные органы считают организаторами нападения группу фанатиков из числа турецких исламистов — в течение последних месяцев они уже привлекали внимание полиции в округе Фаворитен, где расположена церковь Святого Антония Падуанского. Следователи уже установили личности десятерых погромщиков, ранее они уже были замечены в нарушении общественного порядка.

В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в Twitter, что страна продолжит бороться против радикального ислама. «Все христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру в Австрии! Мы будем решительно продолжать борьбу против политического ислама и не проявим здесь ложной терпимости», — написал он.

Атака на католическую церковь в Вене произошла на фоне нападений исламистов во Франции и заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об исламофобии в Европе.

Серия атак на французских граждан произошла в Ницце, Лионе, Авиньоне и Париже 29 и 30 октября. В Ницце 21-летний тунисец убил троих человек в соборе Нотр Дам. В других городах жертв и пострадавших удалось избежать.

В октябре Эрдоган заявил, что Европа приближает свой конец из-за исламофобии. Он обвинил европейские страны в «фашистском менталите» и лицемерии, вспомнив карикатуры на пророка Мухаммеда во французском журнале Charlie Hebdo.

Затем президент призвал турков отказаться от французских товаров и посоветовал Макрону проверить психику. «Все, что можно посоветовать главе государства, который так обращается с миллионами членов различных религиозных общин, — это сначала проверить психическое здоровье», — сказал он.

После этого Charlie Hebdo выпустил карикатуру на Эрдогана. Рисунок с подписью «Эрдоган в частной жизни очень игрив» изображает турецкого лидера сидящим в кресле полураздетым с открытой банкой пива и задирающим одежду официантки в хиджабе.