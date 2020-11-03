Исполнитель теракта в Вене был досрочно освобожден из тюрьмы

Ликвидированный в Вене 20-летний террорист Куйтим Фейзулай был досрочно освобожден в Австрии после тюремного срока за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» в Сирии. Об этом сообщило во вторник Австрийское агентство печати со ссылкой на министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера.
По его данным, стрелок имел двойное гражданство — Австрии и Северной Македонии. 25 апреля 2019 года он был осужден за попытку вступить в ИГ, однако 5 декабря 2019 года вышел на свободу. Во время теракта в Вене он был вооружен автоматической винтовкой, муляжом пояса со взрывчаткой, пистолетом и мачете, отметил министр.
«Речь идет о 20-летнем австрийском гражданине с двойным гражданством Северной Македонии», — отметил министр. Он отметил, что террорист был вооружен укороченной версией автомата Калашникова.
Министр подверг критике досрочное освобождение ликвидированного стрелка из австрийской тюрьмы в 2019 году. «Радикально настроенный был выпущен преждевременно. Факт в том, что террористу удалось обмануть программу юстиции по дерадикализации, людей, добиться преждевременного освобождения», — сказал министр и анонсировал в связи с этим пересмотр программы содержания и перевоспитания радикальных элементов в исправительной системе Австрии.
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