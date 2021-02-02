Кипр отказывается от программы «золотых паспортов»

Республика Кипр больше не вернется к программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова и будет использовать иные способы привлечения капитала в страну. Об этом заявил во вторник президент островного государства Никос Анастасиадис.
Отвечая на вопрос журналистов, не намерен ли Кипр когда-нибудь вернуться к практике «золотых паспортов», глава государства сказал: «Нет. Будут другие стимулы для инвестиций, но не натурализация».
Это заявление Анастасиадис сделал для прессы сразу после ответов на вопросы следственной комиссии, которая расследует скандал вокруг злоупотреблений инвестиционной паспортной программой и ранее уже заслушала нескольких известных политиков и общественных деятелей.
С августа 2020 года телеканал Al Jazeera развернул информационную кампанию под названием «Кипрские бумаги», старавшуюся доказать, что власти острова злоупотребляли инвестиционной паспортной программой и предоставляли гражданство лицам с сомнительной репутацией. Скандал вокруг «золотых паспортов» привел к отставке спикера кипрского парламента Димитриса Силлуриса — формально второго лица в государстве.
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