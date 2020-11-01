В Китае стартовала первая за 10 лет перепись населения

Первая за десять лет перепись населения началась в Китае. По оценкам Государственного статистического управления КНР, на обработку и анализ полученных данных потребуется около двух лет.
Как отмечается, к сбору данных, который продлится до начала декабря, относительно нынешней демографической ситуации будут привлечены более семи миллионов переписчиков.
В рамках исследования планируется не только уточнить общую численность населения Китая, но и собрать сведения о гендерном соотношении, занятости, образовании, возрасте лиц, проживающих на территории страны. В ходе переписи будут собираться данные не только граждан страны, но и иностранцев, проживающих в КНР более полугода.
Общенациональные переписи населения проводились в Китае в 1953, 1964, 1982, 1990, 2000 и 2010 гг. Согласно последним официальным данным, численность населения Китая в 2019 году составляла 1,4 млрд человек. Этот показатель не включает жителей острова Тайвань и специальных административных районов КНР — Гонконга и Макао.
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