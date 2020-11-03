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Степанов заявил, что Украина близка к катастрофе из-за роста числа заболевших Covid-19

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Степанов заявил, что Украина близка к катастрофе из-за роста числа заболевших Covid-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет о критической ситуации, сложившейся в стране в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19 и заявляет, что легкий сценарий прохождения второй волны заболеваемости уже невозможен.

«Мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критична не только в Украине, но и во всем мире... Впереди тяжелые времена... Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Эпидемия развивается ураганными темпами по всему миру. Нам необходимо приготовиться к неизбежному: легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными расходами», — сказал Степанов, выступая на заседании парламента во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Он рассказал, о предпринимаемых ведомством в связи с этим мерах, но отметил, что «с какой скоростью мы бы не добавляли койкоместа, коронавирус распространяется намного быстрее», и такая ситуация одинакова по всему миру.

«Но как бы мы не пытались увеличить количество коек, все равно есть предел, и в случае, если заполнение достигнет 100%, нам придется применять активацию протоколов медицинского сортирования с приоритетом предоставления медицинской помощи больным с большими шансами на выживание. Это будет означать, что наша медицинская ситуация не выдержала, фактически это будет катастрофа», — сказал министр.

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Кроме того, по словам Степанова, если не будет достаточного количества врачей, «количество коек уже не будет иметь никакого значения». «Мы проводим работу по привлечению врачей других специальностей, а также интернов и студентов медицинских вышей для лечения ковидных больных», — рассказал руководитель ведомства.

«Нет кого-то одного отдельного ответственного за борьбу с Covid-19, никто в мире не способен самостоятельно решить проблему коронавируса. Более того — никто ни за кого не решит эту проблему. Проскочить не удастся. Настало время личной ответственности каждого», — подчеркнул Степанов.

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