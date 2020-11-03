Степанов заявил, что Украина близка к катастрофе из-за роста числа заболевших Covid-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет о критической ситуации, сложившейся в стране в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19 и заявляет, что легкий сценарий прохождения второй волны заболеваемости уже невозможен.
«Мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критична не только в Украине, но и во всем мире... Впереди тяжелые времена... Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Эпидемия развивается ураганными темпами по всему миру. Нам необходимо приготовиться к неизбежному: легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными расходами», — сказал Степанов, выступая на заседании парламента во вторник, передает Интерфакс-Украина.
Он рассказал, о предпринимаемых ведомством в связи с этим мерах, но отметил, что «с какой скоростью мы бы не добавляли койкоместа, коронавирус распространяется намного быстрее», и такая ситуация одинакова по всему миру.
«Но как бы мы не пытались увеличить количество коек, все равно есть предел, и в случае, если заполнение достигнет 100%, нам придется применять активацию протоколов медицинского сортирования с приоритетом предоставления медицинской помощи больным с большими шансами на выживание. Это будет означать, что наша медицинская ситуация не выдержала, фактически это будет катастрофа», — сказал министр.
Кроме того, по словам Степанова, если не будет достаточного количества врачей, «количество коек уже не будет иметь никакого значения». «Мы проводим работу по привлечению врачей других специальностей, а также интернов и студентов медицинских вышей для лечения ковидных больных», — рассказал руководитель ведомства.
«Нет кого-то одного отдельного ответственного за борьбу с Covid-19, никто в мире не способен самостоятельно решить проблему коронавируса. Более того — никто ни за кого не решит эту проблему. Проскочить не удастся. Настало время личной ответственности каждого», — подчеркнул Степанов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016