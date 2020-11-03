Аргентина купит 25 млн доз российской вакцины от коронавируса

Правительство Аргентины намерено приобрести 25 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила в понедельник газета Voz.

По данным ее источников в кабинете министров, страна закупит 15 млн доз в декабре, еще 10 млн доз должны быть поставлены в январе 2021 года.

Собеседники издания также уточняют, что в настоящее время власти разрабатывают протокол вакцинации населения.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что «вакцина Sputnik V для Аргентины будет произведена партнерами РФПИ в Индии, Южной Корее, Китае и ряде других стран, налаживающих производство российской вакцины».

В октябре Дмитриев проинформировал, что фонд планирует начать поставки российской вакцины от коронавируса в Аргентину и Перу.