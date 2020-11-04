Литва официально потребовала от Беларуси остановить пуск БелАЭС

МИД Литвы направил Министерству иностранных дел Беларуси ноту, в которой призвал остановить пуск атомной электростанции (БелАЭС), построенной у литовской границы и в 50 км от столицы страны, которую Вильнюс считает небезопасной. Об этом в среду сообщило внешнеполитическое ведомство балтийской страны.
«Литва осуждает безответственные действия Беларуси, которые увеличивают ядерную и природоохранную угрозы не только для самой Беларуси или Литвы, но и для всей Европы», — говорится в документе. Вильнюс считает необходимым остановить ввод станции в эксплуатацию. «Призываем Беларусь остановить работы по пуску АЭС до тех пор, пока на ней не будут обеспечены стандарты ядерной безопасности и природоохранные требования», — отмечается в ноте.
Литва утверждает, что проект БелАЭС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент балтийской страны объявил станцию угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети.
В Беларуси заявляют, что претензии Вильнюса лежат в политической плоскости.
Во вторник в объединенную энергосистему Беларуси был включен первый энергоблок БелАЭС. В ответ Вильнюс заявил о прекращении закупок электроэнергии в Беларуси и ее пропуска в свои энергосети.
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