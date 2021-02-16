Президент Литвы назвал неприличной покупку электроэнергии с Белорусской АЭС

Говорить о закупке электроэнергии с Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) «неприлично», поскольку на ней нарушаются требования безопасности. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«К сожалению, культура эксплуатации Белорусской АЭС ниже всякого уровня, совершенно игнорируются требования по выполнению рекомендаций стресс-тестов, процесс искусственно ускоряется в ущерб безопасности, и говорить в таких условиях о каких-то нормальных контактах и тем более о закупке электроэнергии с такой станции просто неприлично», — сказал Науседа, которого цитируют местные СМИ.

Он добавил, что политическое соглашение с Эстонией и Латвией о запрете на подачу электроэнергии с небезопасной БелАЭС должно как можно скорее принять техническую форму.

В начале сентября Эстония, Латвия и Литва договорились не покупать электроэнергию у Минска после запуска Белорусской АЭС. Власти этих стран считают, что станция строилась с нарушением норм, представляет угрозу окружающей среде, а также создает нечестную конкуренцию на рынке.

Обеспокоенность работой БелАЭС также выразил Европарламент, который на прошлой неделе потребовал отложить запуск станции. Депутаты раскритиковали Минск за поспешный ввод БелАЭС в эксплуатацию и отсутствие официальных сообщений по поводу частых аварийных остановок реактора и отказа оборудования.

Белорусскую АЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт построили около города Островец Гродненской области, генподрядчиком выступила российская госкорпорация «Росатом».