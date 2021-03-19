Президент Литвы призвал Украину не покупать электроэнергию БелАЭС

Литва призвала Украину не покупать электроэнергию Белорусской АЭС. Она призвала украинцев поддержать ее в этом вопросе.

Об этом заявил во время выступления в Раде президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, это российский проект, которым Кремль хочет увеличит свое энергетическое влияние.

«Растущая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу для интересов не только Литвы, но и Украины. Сегодня прошу публично попросить власть и украинский народ поддержать позицию по поводу БелАЭС и не покупать электроэнергию, произведенную в Островце», — призвал президент Литвы.

Как известно, в начале ноября в энергосистему Беларуси был включен первый энергоблок БелАЭС. После этого МИД Литвы направило Белоруси ноту протеста с призывом остановить запуск атомной электростанции.