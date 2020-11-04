Полномочия уволенного Трофимова получил другой заместитель главы ОП

Заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко рассказал, что занял место уволенного 4 ноября с должности Сергея Трофимова.
Он подтвердил это в разговоре с «Украинской правдой».
«Да, это правда. Я теперь занимаюсь региональной политикой в Офисе согласно новому распределению работы заместителей председателя ОПУ», — сказал чиновник.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента и назначил его внештатным советником.
Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов стал жертвой подковерных игр.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Трофимова уволили за «определенные недоработки в региональной модерации».
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