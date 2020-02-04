В Офисе президента ищут пути усилить нынешний Кабмин

В Офисе президента начались собеседования с кандидатами на должности министров и вице-премьеров, которые должны войти в правительство.
Об этом сообщили сразу несколько источников УП в Кабмине.
По данным собеседников в правительстве, первая большое собеседование состоялась в субботу, 1 февраля, на Банковой.
С потенциальными кандидатами разговаривали президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир, помощник Андрей Ермак и премьер Алексей Гончарук.
По данным УП, у Зеленского рассматривают возможность разделения двух действующих министерств: с Минэкономики могут выделить министерство АПК, а из Министерства культуры, молодежи и спорта выделить в отдельную структуру Министерство спорта.
Кроме того, у президента есть вопросы к нескольким министрам, например, к министру оккупированных территорий. Их могут или заменить, или усилить за счет профильных вице-премьеров.
Отметим, что на этой неделе, возможно уже во вторник, в Верховной Раде должны проголосовать за увольнение министра развития громад и территорий и назначение вместо нее Дениса Шмыгаля в статусе того же вице-премьер-министра.
Вопрос обновления правительства, по информации издания, будет решаться в течение ближайшей недели-двух. Планируется большая перезагрузка — будут назначать новых заместителей и советников.
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