Офис президента будет через суд требовать опровержений и извинений от «Схем»

Офис президента Украины обращается в суд с иском, в каком требовать от программы «Схемы» опровержений и извинений в связи с сообщениями о якобы встрече президента Владимира Зеленского с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым в Омане.
«Офис президента Украины заявляет, что информация, изложенная в сюжете программы „Схемы“ о встрече президента Украины с высокопоставленным Российской Федерации, якобы имевшей место в Омане, целиком и полностью не соответствует действительности», — говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы президента .
«Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым», — подчеркивается в сообщении .
Как отмечет пресс-служба, «обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из каких-то тайных „источников“, которое имеет место в выпуске программы „Схемы“ Офис президента Украины расценивает как откровенную манипуляцию общественным мнением».
«Когда такую манипуляцию осуществляют в социальных сетях анонимные аккаунты в рамках информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. Но когда так же поступают украинские журналиста — это выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковой», — говорится в сообщении.
«Офис Президента Украины ждет от программы „Схемы“ опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе. Мы обращаемся в суд с иском, в каком будем требовать опровержений и извинений. Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя телеканала „UA: Первый“ на распространение в его эфире информации, не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием», — подчеркивается в сообщении пресс-службы главы госудапства
Как сообщалось, в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Украинской службы «Радио Свобода» и телеканала «UA:Перший»), которое вышло 13 февраля, утверждается, что чартерный самолет, на котором президент Украины Владимир Зеленский 8 января срочно возвращался из столицы Омана Маската в Киев, якобы ранее прилетел в Оман из Москвы, согласно «информации из публичных онлайн-сервисов отслеживания воздушных судов».
«Именно на его борту, по данным источника „Схем“, 8 января около часа ночи в Оман из Москвы прилетел российский государственный деятель Николай Патрушев. Подтверждение этой информации журналистам удалось получить и с помощью другого, не связанного источника в базе данных о пересечении границы Российской Федерации», — говорится в журналистском материале.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016