Офис президента будет через суд требовать опровержений и извинений от «Схем»

Офис президента Украины обращается в суд с иском, в каком требовать от программы «Схемы» опровержений и извинений в связи с сообщениями о якобы встрече президента Владимира Зеленского с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым в Омане.

«Офис президента Украины заявляет, что информация, изложенная в сюжете программы „Схемы“ о встрече президента Украины с высокопоставленным Российской Федерации, якобы имевшей место в Омане, целиком и полностью не соответствует действительности», — говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы президента .

«Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым», — подчеркивается в сообщении .

Как отмечет пресс-служба, «обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из каких-то тайных „источников“, которое имеет место в выпуске программы „Схемы“ Офис президента Украины расценивает как откровенную манипуляцию общественным мнением».

«Когда такую манипуляцию осуществляют в социальных сетях анонимные аккаунты в рамках информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. Но когда так же поступают украинские журналиста — это выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковой», — говорится в сообщении.

«Офис Президента Украины ждет от программы „Схемы“ опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе. Мы обращаемся в суд с иском, в каком будем требовать опровержений и извинений. Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя телеканала „UA: Первый“ на распространение в его эфире информации, не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием», — подчеркивается в сообщении пресс-службы главы госудапства

Как сообщалось, в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Украинской службы «Радио Свобода» и телеканала «UA:Перший»), которое вышло 13 февраля, утверждается, что чартерный самолет, на котором президент Украины Владимир Зеленский 8 января срочно возвращался из столицы Омана Маската в Киев, якобы ранее прилетел в Оман из Москвы, согласно «информации из публичных онлайн-сервисов отслеживания воздушных судов».

«Именно на его борту, по данным источника „Схем“, 8 января около часа ночи в Оман из Москвы прилетел российский государственный деятель Николай Патрушев. Подтверждение этой информации журналистам удалось получить и с помощью другого, не связанного источника в базе данных о пересечении границы Российской Федерации», — говорится в журналистском материале.