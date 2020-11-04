В КС поступило представление о неконституционности назначении членов НКРЭКУ

Представление о несоответствии Конституции Украины президентских указов о назначении членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) от 3 ноября поступило в Конституционный суд Украины (КС), сообщает отдел коммуникации КС и правового мониторинга в среду.
Под распространенным текстом представления стоят подписи 50 народных депутатов Украины, среди которых лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, а также народные депутаты этой фракции, фракций «Слуга народа», ОПЗЖ и Евросолидарность, группы «Доверие» и внефракционные.
В представлении парламентарии просят признать неконституционными указы 2018-19 годов о назначении семи членов НКРЭКУ: Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко, Оксаны Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магды.
Также депутаты просят признать неконституционными норму переходных положений закона «О НКРЭКУ» № 1540-VIII от 2016 года о полномочиях президента обеспечивать устойчивую деятельность НКРЭКУ, а также два пункта из переходных положений закона № 394-IX об изменениях в закон об обеспечении конституционных принципов в сфере энергетики и коммунальных услуг от 2019 года, которые касаются деятельности указанных членов НКРЭКУ.
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