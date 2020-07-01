Мэр Киева Кличко удерживает позиции и остается фаворитом избирателей, - политический эксперт

Партия «Слуга народа» может победить на выборах в Киевский городской совет, но мэром столицы будет избран скорее всего действующий глава Киева Виталий Кличко. Такое мнение высказала политический эксперт Александра Решмедилова.

«Если мы посмотрим расстановку сил по отдельным регионам или городам, например, Киеве, то там совсем другая ситуация. Если возьмем Киевсовет, то слуги заходят на первую позицию. А вот городской голова остается постоянным фаворитом. Поэтому, скорее всего, Кличко удержит позиции. И, не стоит исключать, что он сможет получить поддержку со стороны Офиса президента», — сообщила политический эксперт.

Решмедилова также ожидает, что партия «Слуга народа» проведет обещанный праймериз. Уже сейчас прослеживается конкретная работа со стороны отдельных кандидатов.

«Слуги народа обещали праймериз. Посмотрим, какая будет расстановка сил. Пока здесь больше ассоциируется Николай Тищенко, его включают в опрос. Он кампанию ведет, а остальные больше соревнуются за микрофон, чем реальной симпатию киевлян», — считает Решмедилова.

Ранее опрос ВОО «Передовые правовые инициативы» в июне продемонстрировал, что 33,01% киевлян считают, что президент Украины Владимир Зеленский на выборах мэра столицы должен поддержать Виталия Кличко. На втором месте по президентской поддержке на должность мэра находится народный депутат, кандидат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко — 22,55%.

Июньский опрос ВОО «Передовые правовые инициативы» показал, что за действующего городского главу Киева Кличко готовы проголосовать 35,03%, за народного депутата, кандидата от партии «Слуга народа» Николая Тищенко — 18,83% киевлян. Виталий Кличко и Николай Тищенко сохранили лидерские позиции в опросе избирателей. Как и по результатам майского опроса результаты социологии показывают, что выдвижение Николая Тищенко в мэры Киева повышает шансы победы кандидата от «Слуги народа».

В случае, если кандидатом от «Слуги народа» будет определен Виктор Ляшко, то он набирает только 5,83% голосов. Также при таком сценарии возрастает поддержка действующего мэра Киева Виталия Кличко, за которого готовы проголосовать 38,41% избирателей.

Председатель фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что партия намерена объявить список кандидатов, которые будут представлять пропрезидентскую политическую силу на выборах мэров. «Есть города, где у нынешних мэров достаточно крепкие рейтинги. Условный ноунейм не может с ними соревноваться априори. Соответственно, должен быть человек с рейтингом — без рейтинга человека нет смысла отправлять, это будет сознательное поражение. Поэтому мы до конца мая получим замеры — и после этого публично объявим, кто же кандидаты от нашей партии», — отметил он.