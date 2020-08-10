Кличко перед выборами раздаст наборы защиты от коронавируса социально незащищенным категориям киевлян

Столичная власть увеличит поддержку социально незащищенных категорий киевлян в связи с распространением COVID-19, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«К сожалению, число больных COVID-19 в столице увеличивается (...) Социально незащищенным жителям столицы город уделяет особое внимание. Мы помогаем, как можем: выплачиваем денежную помощь, выдаем продуктовые наборы и другую помощь», — сказал мэр в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.
По словам Кличко, больше 60 тыс. социально незащищенных киевлян разных категорий ближайшее время получат наборы с необходимыми средствами индивидуальной защиты и памяткой с рекомендациями специалистов по профилактике коронавируса и инструкцией, что делать и куда обращаться в случае появлениям симптомов заболевания.
Мэр столицы также поблагодарил медиков, городские службы, волонтеров и неравнодушных киевлян, с которыми Киев «единой командой борется с распространением коронавируса».
Помимо прочего, Кличко призвал киевлян сохранять бдительность и соблюдать элементарные правила, чтобы защитить от болезни себя и своих близких.
По данным Минздрава Украины, Львовская область и Киев лидируют по числу заболевших COVID-19 за все время эпидемии коронавируса. За минувшие сутки в Киеве выявлено 66 новых случаев, всего в столице 9,5 тыс. инфицированных.
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