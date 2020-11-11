Италия и Великобритания установили новые коронавирусные рекорды

Число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 1 028 424 при выявлении 32 961 нового случая заражения за последние 24 часа. Такие данные содержатся в распространенной в среду сводке министерства здравоохранения республики.

Число летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции за последние 24 часа составило 623, что является максимумом с начала апреля. Общее число жертв достигло 42 953.

В Великобритании число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки составило 595. Как свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте правительственной информации, всего с начала пандемии в королевстве зафиксировано более 50,3 тыс. летальных исходов, что является самым высоким показателем в Европе.

Великобритания стала пятой страной в мире, где зафиксировали более 50 тыс. смертей из-за коронавируса, после США, Бразилии, Индии и Мексики.

За последние 24 часа в Соединенном Королевстве зарегистрировано 22,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число выявленных случаев инфицирования достигло 1,25 млн.