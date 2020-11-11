Италия и Великобритания установили новые коронавирусные рекорды

Число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 1 028 424 при выявлении 32 961 нового случая заражения за последние 24 часа. Такие данные содержатся в распространенной в среду сводке министерства здравоохранения республики.
Число летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции за последние 24 часа составило 623, что является максимумом с начала апреля. Общее число жертв достигло 42 953.
В Великобритании число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки составило 595. Как свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте правительственной информации, всего с начала пандемии в королевстве зафиксировано более 50,3 тыс. летальных исходов, что является самым высоким показателем в Европе.
Великобритания стала пятой страной в мире, где зафиксировали более 50 тыс. смертей из-за коронавируса, после США, Бразилии, Индии и Мексики.
За последние 24 часа в Соединенном Королевстве зарегистрировано 22,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число выявленных случаев инфицирования достигло 1,25 млн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016