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Коронавирус уже нашли у каждого 150-го жителя Земли

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Коронавирус уже нашли у каждого 150-го жителя Земли

Темпы распространения коронавируса в мире обновили максимум — за неделю заразились более 4 млн человек, примерно на 0,5 млн больше, чем за предыдущие семь дней. Тем не менее в относительном выражении прирост остался на уровне 8%, следует из подсчетов агентства ТАСС.

Выздоровели за неделю около 2,9 млн человек, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Но из-за высокой заболеваемости доля уже вылечившихся жителей планеты сократилась с 66% до 64,7%.

Умерли за последние семь дней почти 60 тыс. заболевших — это тоже максимум. Летальность новой инфекции при этом продолжает снижаться и уже достигла 2,45%.

Количество так называемых активных случаев, то есть число пациентов, которые болеют прямо сейчас, увеличилось примерно на 2 млн, до 14,2 млн. Их доля возросла до 26%.

Эпицентром пандемии остается Европа, на нее приходится больше половины зарегистрированных за неделю случаев заражения. В некоторых европейских странах доля активных случаев превышает 90% — например, в Бельгии. В Азии и Америке заболеваемость в целом снизилась до минимальных значений, и только в Иране и США она вновь быстро растет.

В 10 странах мира выявлено уже больше 1 млн инфицированных. На эти государства приходится две трети всех случаев заражения на планете, и четыре из них расположены в Европе.

Ситуацию во Франции можно назвать критической: там подтверждают более 40 тыс. заражений в сутки, а так как новая вспышка началась осенью, доля активных случаев превышает 90%.

В Испании число выявляемых пациентов после снижения в конце октября снова растет — ежедневно в стране выявляют примерно 19 тыс. инфицированных. Точных данных по активным случаям власти не приводят.

Италия поднялась на 10-е место на планете по количеству заболевших, каждый день оно растет более чем на 35 тыс. Сейчас в республике болеют свыше 600 тыс. человек — примерно 60% заразившихся.

Самый большой прирост числа инфицированных за семь дней зафиксирован в Польше — 37% (против 46% неделей ранее). В Италии он равен 29%, в Германии — 21%, во Франции — 19%, в Швеции и Великобритании — 16% и 15% соответственно, а в Испании — только 8%.

В США, где выявили уже более 10,5 млн заразившихся, недельный прирост увеличился с 7% до 9,5%. В сутки здесь подтверждают свыше 160 тыс. диагнозов, но доля активных случаев сравнительно невелика — сейчас болеют чуть больше трети инфицированных.

В странах Латинской Америки число заболевших за семь дней возросло не более чем на 5%. Исключение — Аргентина, где прирост составил 5,5%. При этом активных случаев в регионе мало: в Бразилии до сих пор лечатся только 6% заразившихся, а в Чили — и вовсе 2%.

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В Индии, которая остается главным очагом пандемии в Азии, ситуацию удалось стабилизировать: недельный прирост там не поднимается выше 5%, а в сутки выявляют вдвое меньше пациентов, чем в середине сентября, — порядка 45 тыс.

Совсем иначе развивается эпидемия в Иране — там за неделю количество инфицированных увеличилось на 11%, а суточный прирост в 3,5 раза превышает показатели начала октября. Однако доля активных случаев пока не является критической — она равна 20%.

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